Se registran dos sismos en Alaska, de magnitud 7 y 5.8

Un sismo de magnitud 7.0 se registró este viernes el estado de Alaska (Estados Unidos), informa el Servicio Geológico estadounidense (USGS).

El epicentro del terremoto se ubicó a tan solo 12 kilómetros de la ciudad más grande del estado, Anchorage, y a 38 kilómetros de profundidad.

Tras el sismo de magnitud 7.0 las autoridades habían emitido una alerta de tsunami para las zonas costeras de Cook Inlet y el sur de la península de Kenai, pero después de un par de horas la advertencia se canceló.

Algunos usuarios en redes sociales subieron videos del momento en que el sismo sacudió Alaska.

De acuerdo con el sitio en internet del diario Anchorage Daily News, hubo informes de cortes de energía eléctrica y telefonía en la región.

El terremoto sacudió violentamente los edificios, incluyendo las oficinas del Anchorage Daily News, en el centro de Anchorage, donde se agrietaron las paredes, paneles del techo dañados y artículos arrojados de las mesas y paredes. Se reporta que varios edificaciones fueron evacuadas.

Minutos después del primer terremoto, el USGS registró un segundo sismo de magnitud 5.8 en la misma zona.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, ha anunciado que el terremoto en Alaska ha causado “daños severos” a carreteras, puentes y tuberías de agua. En las redes sociales ya aparecieron imágenes de las consecuencias del sismo.

De momento se desconoce de víctimas.

