“Una idiotez”, según ‘El Bronco’, propuesta de AMLO para designar coordinadores estatales

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, llamó “una idiotez” la propuesta del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para designar coordinadores estatales.

‘El Bronco’ aseguró que a AMLO “no lo va a pelar” hasta el 1 de diciembre, cuando tome posesión como Presidente.

En ese mismo sentido señaló que ya no asistirá a las reuniones de la Conago porque, según Rodríguez Calderón, el foro carece de utilidad.

“Imagínate, que yo ponga un representante del gobernador en cada municipio. Es una idiotez eso. A mí me parece una verdadera idiotez. Una de las razones por las que no acudí a la Conago es esa. No creo que la Conago sea un elemento de contrapeso del presidente. La Conago es un club de Tobi y no resuelve nada, nunca ha resuelto nada”, declaró el gobernador de Nuevo León.

Asegura que la propuesta solo generará más burocracia.

Las declaraciones del gobernador contrastan con lo señalado por López Obrador sobre la necesidad de ajustar la estructura de Gobierno a un plan de austeridad en el que los coordinadores generales estarán encargados del vínculo entre la administración federal y los estados, y así sustituir toda la burocracia de las delegaciones federales.

Por su parte, ‘El Bronco’ preferiría que AMLO escuchara lo que necesita cada entidad.

El gobernador de Nuevo León fue crítico de la Conago.

“Es parte de lo que quiero hablar con él. Pero lo haré cuando sea presidente, no ahorita. Podemos entrar en una confronta. Andrés Manuel no es presidente, ya cuando lo sea, hablaré con él. Ni lo voy a pelar (…). No volveré a asistir a la Conago, en tanto no haya un tema de responsabilidad. La Conago no está en la ley. Es como ir a misa, es más un elemento mediático. Por eso ya no quise perder el tiempo. Preferí quedarme en Nuevo León, porque sabía lo que iba a pasar”.