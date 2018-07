Conago cierra filas con AMLO; trabajarán por el bien de México

Mandatarios estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reunieron este jueves con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial.

Una hora y cuarto antes de la cita en el Colegio de Ingenieros Civiles, llegó el presidente en turno de la Conago, el chiapaneco Manuel Velasco, a supervisar el lugar del encuentro.

Todos vamos a estar aquí en un diálogo abierto, franco… Vamos a cerrar filas, a trabajar de la mano por el bien de México, con el futuro presidente de México”, afirmó Velasco.

Los gobernadores panistas de Tamaulipas, Querétaro, Durango, Aguascalientes y Veracruz llegaron juntos.

El veracruzano Miguel Ángel Yunes fue el más buscado e interrogado sobre su futura relación con el nuevo presidente, debido a los enfrentamientos verbales y descalificaciones que se registraron durante la campaña.

Algunos gobernadores no atendieron a las preguntas de la prensa ni se bajaron de su vehículo, pero otros sí, y expresaron coincidencias con las propuestas del nuevo Gobierno.

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, señaló que está “de acuerdo totalmente con Andrés Manuel en no robar, no mentir y no traicionar”.

Los gobernadores respondieron a la pregunta más recurrente de los reporteros: La intención de designar coordinadores federales en los estados por la próxima administración.

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que estarán “atentos es su forma que él tiene de gobernar”.

Mientras que Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, indicó que le parece una “propuesta interesante quitar todo lo que sobre, toda la grasa”.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, apuntó que “son enfoques mucho muy de la nueva administración. Hay que valorarlo, no todo lo innovador puede ser bueno, pero tampoco puede ser malo”.

Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, mencionó que “delegar en coordinadores de gobierno, que se pueden convertir en gobernadores paralelos, violenta los principios básicos del pacto federal… ojalá y que se revise con cuidado”.

En punto de las 18:00 horas, arribó Andrés Manuel López Obrador, quien fue recibido por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y antes de entrar a la reunión, se tomaron la foto del recuerdo.

Con información de Héctor Guerrero.

RMT