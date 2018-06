Tras 20 días viviendo juntos su novio la asesina

Laura tenía 22 años y un hijo de dos, no hace mucho, se había ido a vivir con su presunto asesino, Víctor de 25 años, a quien había conocido años atrás y a quien le perdió la vista cuando fue arrestado por robo y extorsión.

Movimiento busca que gobiernos respalden a huérfanos de víctimas de feminicidios

Desde el día del asesinato de Laura, Víctor ha estado desaparecido, y este lunes ya hay una orden de aprehensión en su contra.

El padre de la víctima, Julio César Arias, recuerda que su hija era modelo de vestidos de novia y que a los 20 suspendió esta actividad debido a su embarazo, antes de conocer a su presunto asesino, se había separado del padre de su hijo.

En una visita a su primo en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, Laura se reencontró con Víctor, quien ahora es el principal acusado de su feminicidio.

Arias dice que la fiscalía del estado no ha hecho lo suficiente para encontrar al supuesto feminicida de su hija, puesto que él mismo es quien ha realizado las labores de investigación.

“Hasta hace unas semanas no había orden de aprehensión porque no había testigos. Me puse a buscar y encontré a un repartidor que vio cómo este sujeto tiraba la moto encima de mi hija y le prendía fuego, pero cuando se acercó lo amenazó con una pistola y mejor se fue”, relató Arias en una entrevista al diario El Universal.