Padre redacta CV para su hija de 16 años y la describe con las peores cualidades

Una joven de 16 años compartió a través de su cuenta de Twitter el currículum vitae que su padre redactó para ella, y el cual se ha vuelto viral en cuestión de días debido a la descripción que el hombre realizó de ella.

En el documento, escrito en dos páginas, su padre inició con la descripción de sus notas en la escuela, y en asignaturas como Finanzas y Francés, el hombre recalcó que estaban reprobadas.

Pero después de la presentación de la trayectoria escolar, el hombre decidió describir la vida diaria de la menor diciendo que no escucha, pierde documentos importantes, y además, se entromete en sus asuntos personales:

En un apartado distinto, en el que se enumeraron las habilidades y cualidades, el padre describió a su hija como “perezosa”, “ignorante”, “grosera” y dijo también “que odia a la gente” para cerrar con el mensaje: “una típica chica de 16 años”.

Además, el padre puntualizó que su hija “entrega información de clientes a estafadores”.

Distinto a lo que podría pensarse, Lauren Moore, quien recibió el currículum redactado por su padre tomó la situación a broma.

El documento acumula alrededor de 2 mil 700 “likes” en la plataforma y ha sido retuiteado más de 700 veces.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ

— Lauren guest (@lauren_guest123) August 20, 2018