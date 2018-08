Se cambia el nombre para evitar ser molestado en la escuela

Cambió de nombre por otro para evitar bullying. Este es el caso de Isaac, antes conocido como Zurizadai.

En la Biblia, Zurisadai fue padre de Selumiel, comandante del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, pero en Toluca, Estado de México, es un joven que sufrió bullying por lo extravagante de su nombre.

Debido a su nombre de origen bíblico, Isaac, antes conocido como “Zurizadai”, sufrió burlas y acoso escolar a tal grado que le pidió a su madre jamás volverlo llevar a la escuela para evitar ser molestado.

Isaac, ahora de 12 años de edad, dice que desde los cuatro años, no pasó un solo día en que sus compañeritos lo molestaran por su nombre: algunos le decían “niñita” y otros combinaban su nombre con el de animales o el de los personajes de las caricaturas.

Roxana Ayala, su madre, relató a diarios locales que al principio no comprendía porqué lo molestaban tanto pues su nombre no era tan poco común; sin embargo, a pesar de ello, no pasaba un solo día en que Isaac no regresara a casa llorando, pidiendo que ya no lo llevaran a la escuela, al menos a los eventos públicos en los que, según él, lo molestaban con mayor intensidad.

Harto de sufrir bullying, Isaac le pidió a su madre que acudieran al Registro Civil para cambiar su nombre original por el de Isaac, también de origen hebreo.

La madre de Isaac dice que desde que nació su hijo, imaginó su nombre pues le parecía “bonito, con fuerza y personalidad”, y que nunca pensó que le provocaría problemas en su vida social.

Roxana relata que comenzó a darse cuenta que “Zurizadai” sería un nombre que le provocaría problemas cuando al sacar el CURP de su hijo, el personal del Registro Civil le preguntó por el sexo del menor.

Años más tarde, los profesores de Isaac le revelaron a su madre que antes de enterarse que era un niño, esperaban conocer a una pequeña, debido a que para ellos, el nombre bíblico era atribuido a las niñas.

No fue hasta que la madre buscó el cambio de nombre de su hijo ante las autoridades que, a través de un evento público, personal de la oficialía del municipio de Zinacantepec, Estado de México, le anunció que Zurizadai ahora se llamaba de manera oficial “Isaac”.

De 2017 a la fecha, el Registro Civil del Estado de México ha cambiado el nombre de 2 mil 824 personas.