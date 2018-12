NASA recibe ‘obras de arte’ de Júpiter gracias a la nave espacial Juno

En 2011 la NASA envió la nave espacial Juno con dirección a Júpiter, y aunque a esta le tomó mucho tiempo llegar al planeta, finalmente la agencia ha recibido imágenes del sobrevuelo número 15 que parecen ser “obras de arte”.

Las imágenes fueron captadas por la nave el pasado 29 de octubre y han sido difundidas por la NASA en distintas fechas desde entonces.

Juno llegó a Júpiter en julio de 2016 tras un viaje de años, pero hasta el momento ha cumplido satisfactoriamente su misión: estudiar la composición y evolución del quinto planeta desde el Sol, y más grande del Sistema Solar.

“El tema general de nuestros descubrimientos es cómo Júpiter se veía diferente de cómo lo esperábamos”, explica Scott Bolton quien es investigador principal de Juno, y del Sothwest Research Institute en San Antonio, Texas.

Desde entonces, las imágenes que han sido difundidas por la misión, han sido comentadas por las formas que pueden observarse en las nubes jovianas.

En esta imagen se puede ver el Cinturón Templado Norte del planeta, y en escena aparecen varias nubes “emergentes” de color blanco brillante, así como una tormenta anticiclónica conocida como “óvalo blanco”.

En Twitter, el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA (JPL, en inglés) preguntó a sus seguidores qué era lo que veían en las nubes jovianas.

Algunas personas consideraron la forma de un calamar, pero hubo quienes la equipararon a la obra “La creación de Adán”, el famoso fresco de Miguel Ángel.

Las imagenes de Júpiter difundidas por la Nasa

En contraste con el Norte, una imagen animada del Cinturón Templado del Sur de Júpiter muestra, en un asombroso juego, lo que parece ser una “manada” de delfines al nado.

So long and thanks for all the fish! 🐬

A cloud in the shape of a dolphin appears to be swimming through #Jupiter’s cloud bands in this series of color-enhanced images https://t.co/qo3SBTiMvI pic.twitter.com/sRY4bgwThN

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) November 30, 2018