Basura Espacial se Convierte en un Problema; Millones de Objetos Giran Alrededor de la Tierra

La basura ya no es solo un reto en la Tierra, existe en el espacio y también representa un problema.

Desde que comenzó la era espacial, en 1957 hasta la fecha, se ha acumulado basura espacial, generada desde la Tierra.

Alfredo Colón, ingeniero aeroespacial de la NASA , detalló: “La basura espacial es cualquier objeto hecho por el hombre que ya no está sirviendo ningún uso, pueden ser satélites espaciales o naves que no están funcionando como pueden ser pedacitos. Desde el 57 que la Unión Soviética lanzó Sputnik ha habido más de 5,700 lanzamientos de objetos al espacio. Hay más de 10 millones de partículas o basura alrededor de la Tierra; del tamaño de 10 centímetros o más grandes hay 25 mil objetos que se pueden rastrear. Del tamaño de una canica, alrededor de 1 centímetro, son más de 500 mil objetos, y si vamos a algo más pequeño, a medida de milímetros, hay más de 100 millones”.

Se monitorea desde Tierra a la basura espacial porque representa un riesgo, incluso para la Estación Espacial.

Alfredo Colón, ingeniero aeroespacial de la NASA, dijo: “La Estación Espacial ha tenido que hacer maniobras para evitar ser impactada por basura relativamente grande, si no me equivoco como 5 veces. Astronautas que están rotando en el espacio fuera de la nave, la vestimenta que ellos usan podría ser atravesada por partículas de 0.4 milímetros”..

Si bien ha habido esfuerzos para eliminar la basura espacial con láser y satélites recolectores, la NASA asegura que es necesaria una regulación mundial, sobre todo ahora que compañías privadas como SpaceX o Blue Origin impulsan los viajes espaciales.

Alfredo Colón, ingeniero aeroespacial de la NASA, señaló: “La basura que está aproximadamente a 600 kilómetros, la gravedad y the drag de la atmósfera a la Tierra, van a bajar esos objetos dependiendo del tamaño aproximadamente dentro de 25 años. Hasta que todas las naciones no empiecen a hacer esa norma no va a tener mucho efecto”.

José Javier Roche, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica del IPN, indicó: “Hay materiales que no se consumen y entonces esos llegan a caer o cuando son demasiado grandes hay que darles un seguimiento. Los que están a unas alturas mayores se pide que tengan sistemas que permitan modificar sus órbitas para que vayan bajando, de tal manera que se destruyan”.