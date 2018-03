Muere a los 107 años el maestro holandés que salvó a 600 niños de los nazis

En sus últimas fotos, Johan van Hulst lucía aún fuerte y poseedor de una extraordinaria lucidez. El maestro holandés que salvó a unos 600 niños judíos de los nazis, contaba al final de sus días con 107 años de edad. Fue considerado como un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial y del oscuro periodo europeo conocido como el Holocausto.

Durante la ocupación nazi en Holanda, la escuela de van Hulst estaba frente al teatro de la comunidad judía, el Hollandse Schouwburg, que fungió como espacio de concentración para familias judías enteras antes de ser enviadas a campos de exterminio. A los menores de 12 años se les enviaba a una guardería junto al local de Johan van Hulst.

Los jardines traseros de ambos lugares estaban separados por una simple barda, que era burlada bajo la supervisión de Johan van Hulst para que por ella pasaran unos 600 niños que que fueron escondidos entre familias locales para evitar el destino de sus padres.

Junto a Walter Süskind, un judío alemán refugiado en el país, y la directora de la guardería, Henriëtte Pimentel, Van Hulst logró cambiar niños de una institución a otra con éxito, declarando una población menor en la institución y desapareciendo los documentos de los niños salvados para que no quedara constancia de ellos entre la población judía local.

La institución israelí que guarda la memoria del Holocausto, Yad Vashem, recuerda a Johan van Hulst como uno entre aquellos que arriesgaron la vida por ellos sin ser judíos.

En 2015, van Hulst declaró al rotativo Her Parool de Amsterdam:

No me gusta hablar de esa época. No me gusta ser protagonista de nada, porque solo pienso en los miles de niños que no pudimos salvar […] día tras día, cómo arrancaban a los hijos de sus padres; dejemos de lamentarnos: en ningún país se llevaron a tantos como en Holanda”