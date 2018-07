Modelo causa polémica al desfilar en pasarela amamantando a su hija

Imágenes y video de una modelo de nombre Mara Martin se hicieron virales cuando la mujer desfiló en la pasarela al mismo tiempo que amamantaba a su hija de 5 meses de edad.

Esto ocurrió el domingo pasado en los litorales de Miami, en la fase final de un evento de traje de baño, organizado por la revista Sports Illustrated. No había nada fuera de lo ordinario aquella noche hasta que Martin salió con su bebé en brazos, dándole pecho.

La modelo vestía un bikini color oro, mientras que la niña vestía su propio traje de baño. También tenía puesto unos audífonos bloqueadores de ruido para que no fuera molestada por las expresiones de sorpresa.

(AP Photo/Lynne Sladky)

Y vaya sorpresa que dio. Esta modelo local se volvió noticia internacional de la noche a la mañana. A través de su cuenta de Instagram, Martin expresó su sorpresa de que algo que formara parte de su rutina podría percibirse como algo tan extraordinario.

Las palabras ni siquiera pueden describir lo increíble que me siento después de haber sido elegida para caminar por la pista de @si_swimsuit. Cualquiera que me conozca, sabe que ha sido un sueño de toda mi vida. No puedo creer que estoy despertando a los titulares de mi hija y yo por hacer algo que hago todos los días.