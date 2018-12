‘Mamá leona’, la mujer que apuñaló a tres hombres que violaban a su hija

Tres hombres agredieron sexualmente a una mujer; la violación fue detenida cuando la madre de la víctima atacó con un cuchillo a los sujetos y mató a uno de ellos.

Mientras preparaba la cena, se percató que su hija era raptada. En ese momento, la mujer tomó el cuchillo con el que partía las verduras y recorrió varias calles hasta llegar al lugar donde los sujetos abusaban de su hija de 27 años. Sin dudarlo, los apuñaló; después consoló a su hija en lo que llegaban los paramédicos.

Por defender a su hija, la madre de 57 años fue acusada de un homicidio y dos cargos de homicidio en grado de tentativa.

Sin embargo la situación despertó la solidaridad de la gente en Sudáfrica, país donde ocurrieron los hechos. Los ciudadanos reunieron el equivalente a 240,573 pesos para pagar la defensa de ‘Lion Mama’ (Mamá Leona).

Celebrations at Lady Frere city hall as friends, neighbours and residents rejoice in the NPA dropping the #lionmama case pic.twitter.com/wI6fJxLvQr

— Sandy McCowen (@MccowenSandy) October 9, 2017