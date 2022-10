Violaciones en Seno Familiar Van en Aumento en Baja California Sur, Admite el Gobernador

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, admitió que las violaciones en el seno familiar van en aumento en la entidad.

“El creciente delito de violaciones que no nos pueden dejar tranquilos, como si no pasará nada. Es importante señalarlo porque queremos desterrar toda violencia de género en Baja California Sur y en el país por supuesto y hacia allá estamos intentando dar pasos seguros sobre este tema que lacera la vida de las mujeres en Baja California Sur, No podemos dejarlo de lado”, declaró Víctor Manuel Castro Cosío en la conferencia mañanera por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizada desde Baja California Sur.