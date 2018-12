Localizan cuerpo de joven que desapareció en el Nevado de Toluca

Luego de más de 40 horas de búsqueda, el cuerpo de Marco Andrés Pérez Franco, el joven que se extravió en el Nevado de Toluca, fue encontrado por la Policía de Alta Montaña.

El cadáver del joven extraviado en las faldas del Nevado de Toluca, en el Estado de México, fue encontrado la mañana del miércoles. Según autoridades locales, aún no se ha revelado la causa de su muerte.

El regiomontano de 24 años de edad llegó el lunes junto a su padre al Xinantécatl para recorrerlo y disfrutar del paisaje, pero en algún punto ambos decidieron ir por caminos distintos para luego reunirse en un punto; sin embargo, el joven ya no regresó.

Tras no ver a su hijo en el punto que habían acordado para reunirse, el padre acudió a las autoridades de Alta Montaña para iniciar las labores de búsqueda; no obstante, no fue sino hasta dos días después que se encontró el cuerpo de su hijo en la cara norte de la montaña, misma que culmina en el punto conocido como Pico del Águila

De acuerdo con fuentes policiales, el cadáver fue hallado cerca de las 6:30 de la mañana del miércoles 19 de diciembre.

Fuentes extraoficiales dicen que más de 50 elementos de la Policía Agreste, del Agrupamiento Canino, así como helicópteros Relámpago, realizaron recorridos y barridos en varias zonas desde el lunes que el padre reportó la desaparición de su hijo.

Las tareas de búsqueda se extendieron por tierra y cielo, desde la zona conocida como Las Antenas, el Pico del Águila, las lagunas del Sol y la Luna; las caras internas del volcán, el Pico del Fraile, la zona boscosa, el Parque de los Venados, el camino al municipio de Coatepec de Harinas y la Cañada del Oso.

Incluso se emplearon binomios caninos para dar con el regiomontano extraviado.

En un punto de la búsqueda, las condiciones climáticas hicieron imposible sobrevolar los picos del coloso, por lo que los helicópteros tuvieron que volver a los helipuertos mientras equipos en tierra barrían la zona.

Autoridades indican que al haber nieve, lluvia o viento, no se recomienda subir a las partes altas.

También se le pide a los visitantes ir solo con guías o instructores de Alta Montaña.

Es de suma importancia ir en grupo en todo momento y no alejarse de las partes turísticas.

Por último, siempre será necesario llevar equipo y ropa especial para Alta Montaña.