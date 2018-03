Encuentran cuerpo sin vida de niña de 6 años, violada y asesinada por su primo de 14

Dulce Cecilia García León, la niña de 6 años de edad que fue reportada como desaparecida el 8 de marzo, fue encontrada sin vida el domingo pasado en una zona cerril de la comunidad queretana de El Blanco, parte del municipio de Colón.

En una conferencia de prensa al día siguiente, la Fiscalía General del Estado de Querétaro indicó que el primo hermano de la niña, de 14 años de edad, es acusado de violar y asesinar por estrangulación a la menor.

Al ser interrogado por la policía, el presunto homicida confesó que había invitado a Dulce a jugar en su casa por un rato. Al poco tiempo, el joven se encerró con la niña en un vehículo dentro de la vivienda, donde cometió el acto de abuso sexual.

El vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, Humberto Pérez González, dijo que el adolescente apretó el cuello de la niña hasta que ésta perdió el conocimiento. Temeroso de que su prima pudiera delatarlo, la llevó a la parte posterior del inmueble y terminó por estrangularla con un alambre hasta cerciorarse de que no mostrara rastros de vida.

Por último, el adolescente enterró el cadáver de la niña en un terreno baldío cercano al domicilio. Fueron los padres del agresor los que se percataron de lo ocurrido cuando -a pocos días del crimen- percibieron un olor fétido en un terreno aledaño. Al ver que una extremidad humana salía de la tierra, los padres exhumaron el cuerpo de su sobrina y tomaron la decisión de ocultar los restos en un bolsa de plástico y enterrarla en una zona cerril.

Agradeciendo su colaboración se DESACTIVA #AlertaAmber #Qro de DULCE CECILIA GARCÍA LEÓN de 6 años de edad, se implementan otras acciones de investigación. pic.twitter.com/QXIIj1Zyun — Alerta Amber (@AAMBER_Qro) March 15, 2018

Previo al hallazgo del cuerpo, los agentes de investigación entrevistaron a los familiares de Dulce, incluyendo al primo, y rastrearon su vivienda con binomios caninos. Sin embargo, las cenizas que cubrían la superficie del terreno distraía la atención de los perros por lo que no pudieron localizar el cuerpo.

No fue sino hasta que encontraron el cadáver en la otra ubicación que los agentes realizaron una nueva serie de entrevistas. Al percatarse de las contradicciones en la versión del adolescente, fue entonces que el joven confesó su crimen. Los padres también se encuentran bajo investigación por su complicidad.

De acuerdo al vicefiscal, al tratarse de un menor de edad, el acusado podría recibir una pena máxima de apenas tres años de cárcel. Pero el caso de Dulce ha conseguida atraer la atención de diversos grupos activistas que luchan contra la violencia de género. Dichos grupos exigen un castigo enérgico para el presunto agresor.

Reconocemos que se trata de un menor en conflicto con la edad penal y que ello significa que recibirá un tratamiento distinto a que si fuese un feminicida adulto, sin embargo, sabemos que existen diferentes mecanismos de aplicación normativa que pueden ser explorados para que el Estado mexicano repare el daño, si es que perder una hija tiene alguna reparación.

Las mujeres activistas dejaron claro que tres años no les parece suficiente para que un menor pueda reparar los daños ocasionados a los familiares de la víctima y pueda ser readaptado para volver a la sociedad. El vicefiscal prefirió no abordar el tema ante la pregunta de por qué no se ha tipificado el delito como un feminicidio.

Con información de Proceso.