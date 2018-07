Detienen a joven por subir videos de ella bailando

Detienen a joven iraní por subir videos de ella bailando. Ella es una de al menos cuatro mujeres aprehendidas por las autoridades gubernamentales.

Maedeh Hojabri, una gimnasta de 17 años de edad y otras tres jóvenes fueron detenidas por autoridades de Irán por haber subido videos de Instagram en las que se les ve bailando.

De las cuatro, solo Hojabri fue identificada al ser la única en salir en televisión nacional “confesando su crimen”, el viernes 6 de julio.

Como consecuencia de la detención, las autoridades de ese país islámico de Medio Oriente, bloquearon por unas horas el acceso al perfil oficial de la joven en Instagram, cuenta en la que había al menos 300 fotos y videos de ella realizando gimnasia o practicando parkour.

Actualmente, la cuenta de la joven se encuentra abierta.

En los últimos meses, Hojabri se convirtió en una especie de símbolo de rebeldía entre las mujeres que buscan desafiar las estrictas imposiciones del gobierno, debido a que en sus videos no usa el velo hiyab que la Ley de Irán exige a las mujeres adultas dentro de su territorio.

Desde que la gimnasta fue detenida, el hashtag #مائده_هژیری, que significa “bailar no es un crimen”, se popularizó en redes sociales, acompañando mensajes de otras mujeres dentro y fuera de Irán, en los que se exigió la liberación de la joven.

Maeade got arrested & forced to give confession in #Iran TV simply for her Insta dancing posts. That’s true, If you want to be yourself you can’t live under Islamic laws.

Our girls are fighting for their rights

زنده باد #مائده_هژبرى#برقص_تا_برقصیم#رقص_جرم_نیست#رقاص_فاسد_نیست pic.twitter.com/c8LWz5xiFW

— Ardeshir Zarezadeh (@Ardeshirz) July 8, 2018