¿De verdad dijo el papa que el infierno no existe?

Una entrevista publicada por el diario italiano La Repubblica atribuye al papa Francisco la afirmación de que el infierno no existe, pero el Vaticano asegura que esas declaraciones no han sido dichas textualmente.

Lee también:

Podrían multar a los jefes que no respeten los tiempos libres de los empleados

El periódico italiano difundió un artículo en el que su fundador, el periodista Eugenio Sclfari, relataba un encuentro que mantuvo en privado con el papa Francisco en el Vaticano el pasado martes 27 de marzo.

En un momento de la entrevista el periodista le pregunta al papa:

Según Sclafari, esta fue la respuesta del papa:

“No son castigadas, las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y se suman a las filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y no pueden, por lo tanto, ser perdonadas, desaparecen […] No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras”