Así puedes leer mensajes eliminados de WhatsApp

En distintas ocasiones, todos han recibido la notificación “este mensaje ha sido eliminado” y se debe a que quien nos envió el mensaje, tuvo a bien eliminarlo. No obstante ahora existe una forma de leer los mensajes eliminados de WhatsApp.

Aunque es importante mencionar que no deben pasar más de 7 minutos después de que se eliminó el mensaje para poder recuperarlo. Una vez dicho esto, el método consiste en acceder al registro de notificaciones del teléfono, en donde WhatsApp, registra todos los mensajes recibidos.

Mediante distintas apps es posible acceder al registro de notificaciones del teléfono y mostrar los mensajes que han llegado en WhatsApp a pesar de que hayan sido eliminados.

No obstante, estos métodos tienen una serie de limitaciones que es importante mencionar, y la factibilidad de estos trucos no siempre es exitosa. Algunas de las recomendaciones son contar con sistema Android 6.0 o superior, haber recibido la notificación y no haberla abierto, y sólo es posible ver 100 caracteres del mensaje eliminado, ya que las notificaciones tienen este límite.

Al registro de notificaciones es posible acceder mediante apps como Notification History Log, Notif Log Notification History o Notification Log, que hacen que nuestro teléfono registre todas las notificaciones que recibimos.

Una vez actualizados los permisos, la app de registro muestra la información de la aplicación, hora y fecha, nombre del dueño, y una casilla con el título “android.text” en la cual es posible ver el mensaje de WhatsApp “eliminado”.

Esta es una muestra de ello.

Cómo leer mensajes eliminados de WhatsApp

Mientras no hayan pasado más de 7 minutos desde que el mensaje fue eliminado, es posible ver este registro y así recuperar mensajes importantes que hayan sido eliminados.