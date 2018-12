Puntos clave: así va a funcionar el sistema que sustituye a fotomultas en CDMX

Luego de que el pasado lunes, la jefa de Gobierno electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunciara la transformación del sistema de fotomultas en el llamado sistema de fotocívicas han surgido varias dudas al respecto.

En el nuevo sistema, impulsado por la administración entrante, los radares de velocidad y cámaras seguirán funcionando para la detección de infractores, pero las sanciones dejarán de ser económicas para convertirse en cívicas: cursos de capacitación, horas de trabajo comunitario, entre otras.

Públicamente, la jefa de Gobierno electa detalló que la escala de las sanciones se basa en un sistema de 10 puntos que cada automóvil emplacado tendrá en inicio. Al incurrir en faltas viales, esto implicará la pérdida de uno o varios puntos, así como un castigo según la escala.

Al perder todos los puntos, el conductor que haya cometido la infracción tendrá que cumplir con 10 horas de trabajo comunitario o no podrá realizar la verificación de su automóvil.

Presentamos un sistema de sanción cívica que sustituye a las fotomultas y que denominamos "fotocívicas". Apuesta por la educación vial y la modificación de conductas, con sanciones para todos por igual, independientemente del nivel de ingresos

Debido a las dudas al respecto del nuevo sistema, su implementación, qué pasará con los puntos que se pierdan y qué control habrá de este, Animal Político consultó al próximo secretario de Movilidad, Andrés Lajous que explicó lo siguiente:

Cuándo inicia el nuevo sistema de sanciones:

Las fotocívicas y su implementación se darán de forma gradual, y su puesta en marcha completa tomará hasta los cien primeros días de la nueva administración que iniciará este 5 de diciembre.

Además, comenzará en los puntos en los que no se estime mover radares y cámaras instalados. Sin embargo, habrá equipos que se muevan a puntos de mayor incidencia y estos tomarán más tiempo para empezar a funcionar.

Así podrás saber si tu auto perdió puntos por infracciones:

De acuerdo con Lajous habrá tres formas mediante las cuales, un conductor podrá saber si su auto ha perdido puntos por infracciones.

La primera de ellas será por el correo tradicional, enviando notificaciones impresas a los titulares registrados con la placa del auto en cuestión para hacer de su conocimiento la infracción. De forma aleatoria se enviarán reconocimientos a quienes no hayan perdido puntos.

Otra de las formas será una notificación vía mensaje de texto o llamada al celular. Para este caso, las personas deberán proporcionar sus datos voluntariamente a un registro para, entre otras cosas, conmutar multas aplicadas de forma previa.

La última de ellas, será un micrositio web mediante el cual, los ciudadanos puedan revisar con su número de placa, los puntos que han perdido. Además, ahí podrán conocer y realizar acciones relacionadas a las fotocívicas como agendar una fecha para un curso de capacitación o de trabajo comunitario.

Los puntos se podrán recuperar:

El próximo titular de Semovi aclaró que cumpliendo con los talleres de capacitación en línea o de forma presencial, según corresponda al nivel de la infracción, se pueden recuperar puntos perdidos, lo que hará más difícil perder los 10 puntos asignados a la placa de cada auto.

Consecuencias al ignorar las sanciones:

Si se incumpliera con un taller de capacitación o cualquier otra sanción, la consecuencia será no poder recuperar los puntos perdidos y además, estos se irán acumulando.

A partir del tercer punto perdido, se colocará una alerta sobre el auto para que al verificar, se le notifique al conductor que tiene que acreditar las sanciones a las que es acreedor, o no podrá concluir el trámite. De momento no se ha previsto alguna otra consecuencia a quien incumpla con la sanción cívica.

Fotomultas

Si ya tenías multas aplicadas con anterioridad:

Las sanciones aplicadas con anterioridad tendrán que pagarse aún con la entrada del nuevo sistema de sanciones cívicas. Aunque una de las opciones contempladas por la nueva administración será conmutar el monto total a pagar hasta en un 50% a cambio de que el infractor acceda a proporcionar su número telefónico, de licencia y dirección personal, entre otros.

Con esta información, el gobierno capitalino podrá construir una base de datos confiable sobre automovilistas, que actualmente no existe en la capital.

Los puntos se restan al auto y no a la licencia de conducir:

A pesar de que Lajous reconoce que los puntos deberían aplicarse a las licencias de conducir y no a las placas del auto, esto aún no es posible debido a que no existe una base de datos confiable de licencias y por tanto, no se puede poner en práctica.

Quitar puntos a las licencias permitiría, en su caso, suspender la licencia de manejo de un infractor potencial cuando este tuviera reincidencias graves y frecuentes.

Será con la información que entreguen los automovilistas voluntariamente a cambio de la conmutación de multas, que se espera avanzar en la creación de un padrón de licencias emitidas en la capital.

Cuánto costará este nuevo sistema:

Aunque no se sabe con certeza, el próximo titular de Semovi afirma que se tendrá que invertir dinero para la implementación de este nuevos sistema, en temas como cambio de lugar de cámaras y radares y su instalación; contratación de personal para cursos, desarrollo del micrositio, entre otros.

El costo se dará a conocer en cuanto se tenga conocimiento total del mismo.

¿Seguirán los contratos para la operación de cámaras? ¿Cómo se costeará?

Desde la implementación del sistema de fotomultas en 2015, una de las principales criticas fue la entrega, a empresas privadas, de contratos de operación y mantenimiento del mismo. De acuerdo con la próxima administración eso provocaba una política orientada a la recaudación más no a la prevención.

Así, el próximo secretario de Semovi dijo que la posible firma de nuevos contratos deberá ser analizada por la Secretaría de Seguridad Pública, siempre y cuando mantenga el enfoque de las nuevas fotocívicas.

“Hay que considerar algo. Si vemos el total de fotografías que se toman actualmente una de las cosas que llama la atención es que le toman foto a todos los coches que pasan frente a la cámara y luego los policías hacen la depuración. Entonces uno se pregunta cuáles son los costos de operación del sistema actual, y son costos de operación basados en que toman muchísimas más fotos de los que parecen haber detectado”, concluyó.

¿Cambiarán los reglamentos?

De acuerdo con Lajous, la implementación del nuevo sistema de sanciones sí requiere realizar modificaciones al actual Reglamento de Tránsito y en su caso, a la Ley de Cultura Cívica.

El próximo funcionario dijo que se planteará al Congreso de la ciudad la realización de modificaciones para que estas sean discutidas y aprobadas en el próximo periodo de sesiones que empieza con el arranque de 2019.