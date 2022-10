Sheinbaum Imparte Conferencia en Puebla y Ciudad Juárez

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó este domingo los estados de Puebla y Chihuahua para dictar la conferencia magistral ‘Políticas Exitosas de Gobierno’, en las que destacó las acciones de su administración.

Sheinbaum fue recibida con mariachis en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y de ahí se trasladó a un centro de convenciones donde habló ante cientos de personas sobre la cuarta transformación.

“Los gobiernos de la cuarta transformación tienen que dedicar sus esfuerzos y sus recursos para disminuir las enormes desigualdades, que no hay manera de tener justicia social y paz, si no se invierte ahí donde históricamente no se ha invertido y sobre todo si no se construyen los grandes derechos”.