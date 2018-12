Adolescente de 16 años gana boleto para polémico crucero sexual

Un adolescente, de 16 años de edad, usó la tarjeta de crédito de su padre para participar en un sorteo y ganó un boleto para un polémico crucero sexual.

La atención de Brian, el ganador del boleto, la atrajo un cartel del sitio del crucero sexual, en el que anunciaban el concurso, pero para participar tenía que adquirir productos de la marca Sex Island.

El joven compró una carcasa para el celular y una mochila para obtener el gran premio que promete sexo ilimitado con decenas de mujeres.

Brian y su padre. (Daily Mail)

Recibí un correo electrónico la semana pasada que me decía que había ganado el boleto de oro. No podía creer lo que estaba leyendo, pensé que estaba soñando”, comentó Brian.

Según información el periódico británico Daily Mail, Brian es de Chile y vive en Nueva York con su familia. Sus padres no tenían idea de que había participado en el sorteo, pero al enterarse de lo que sucedió, reaccionaron diferente: Su papá lo apoya, pero su mamá está en contra.

El periódico británico afirmó que Brian tiene el permiso firmado de su papá para poder viajar:

El crucero durará tres días. (Daily Mail)

Al mismo tiempo, contó que su papá le advirtió de los peligros que corre con esta cuestionada aventura:

Me dio una charla sobre sexo y me dijo que tuviera cuidado de no contraer enfermedades”. En tanto con su madre la situación sería muy diferente: “Mi mamá no me ha hablado desde que se enteró”.