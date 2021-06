Zudikey Rodríguez llama “a cambiar el destino de Valle de Bravo” este 6 de junio

La candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo, por la coalición Va por el Estado de México, Zudikey Rodríguez llama a cambiar el destino del municipio este 6 de junio.

Minutos antes del cierre de campañas, la candidata señaló que este es un momento histórico y los habitantes de Valle de Bravo tienen la oportunidad de elegir en ella a “una mujer que representa la seguridad, la humildad, los valores, las buenas acciones y sobretodo los resultados”.

Rodríguez enfatizó que en Valle se necesitan dos cosas: “mucho trabajo y mucho amor por nuestra gente, de ahí vienen los resultados”.

Cabe recordar que la candidata por la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN y PRD, fue retenida por un grupo criminal a finales de mayo, hecho el cuál ya es investigado por las autoridades pertinentes, por lo que insistió que la lucha para llegar hasta este momento no ha sido fácil, pese a las amenazas.

“Hoy vamos a demostrarle a todo México el poder de la unión de los vallesanos, no ha sido una lucha fácil pero con valentía y pasión hemos llegado hasta la recta final, a pesar de cada obstáculo que nos hemos encontrado, lo hemos superado juntos, llegó el momento de reinventarnos, de evolucionar, de gobernar de cuidarnos unos a otros. Me siento muy orgullosa de ser vallesana de mi gente, de mi tierra, vamos, no te rindas, tú, tu familia y yo, cruzaremos la meta este 6 de junio. Salgamos a demostrar el compromiso y amor en las urnas, llegó el momento de escribir el futuro, vamos por Valle de Bravo”, concluyó.