Zona arqueológica de Teotihuacán no será dividida

Enrique Caspeta vive en San Juan Teotihuacán, su casa se localiza a unos 100 metros de la línea territorial que divide a dicho municipio de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México.

“Lo que había era confusión, no había que uno se quería quedar con uno o con otro, sino que no estaba bien definida la línea”, Enrique Caspeta, habitante de San Juan Teotihuacán.

Igual que muchos otros pobladores, principalmente de los barrios limítrofes de Ostoyehualco y Cozotlán, agradece que después de 40 años finalmente se tengan claros los límites territoriales entre los dos municipios, un acuerdo al que llegaron hace unos días los actuales presidentes municipales.

“Los límites territoriales que estamos dividiendo entre San Martín y San Juan de las Pirámides, simplemente es una línea simbólica, para que podamos tener cierta identidad nosotros como municipios; porque hay localidades que no saben dónde pagar su predio, sus impuestos, donde tramitar documentaciones. Ésta va a ser una línea simbólica y la gente va a poder exigir sus servicios en San Martín y San Juan, es simbólica no fuimos y marcamos una línea”, Erick Ruiz Medina, Presidente de San Martín de las Pirámides.

Si bien la zona arqueológica de Teotihuacán es propiedad federal, que no se puede dividir entre los municipios, la pirámide de La Luna está del lado de San Martín de las Pirámides y la del Sol del lado de San Juan Teotihuacán; y así se ha reconocido por años entre la población.

“Las líneas de límites territoriales, son líneas imaginarias, sin duda una parte de la Pirámide del Sol queda del lado del Municipio de Teotihuacán y la pirámide de la Luna en el municipio de San Martín de las Pirámides; sin embargo, esto no quiere decir que se divide la zona arqueológica, la zona arqueológica sigue siendo una, sigue teniendo toda la parte de administración por parte del Gobierno Federal y lo únicamente lo que se divide son las poblaciones aledañas a la zona arqueológica”, Yaira Ramírez Burillo, Subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia del Gobierno del Edomex.

La idea de que las pirámides se pudieran dividir entre los dos municipios es errónea y no tiene validez, dicen las autoridades.

“Ahí no podemos poner ninguna línea ni hacer nada, dentro de la zona no hay ninguna división, le repito es una zona federal y ahí no podemos hacer nada”, Erick Ruiz Medina, Presidente de San Martín de las Pirámides.