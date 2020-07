Zoé Robledo, director del IMSS, reaparece en redes sociales tras accidente en Chiapas

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), regresó a sus actividades luego del accidente carretero que sufrió el domingo 19 de julio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El funcionario publicó un video en redes sociales a bordo de una camioneta mientras se dirigía hacia palacio nacional para participar en la reunión del gabinete de seguridad y agradeció las muestras de solidaridad y apoyo.

El director general del IMSS también narró el momento del accidente.

“Nosotros íbamos de regreso, del aeropuerto a Tuxtla porque había perdido un vuelo, no alcancé a llegar al vuelo de las 6:30, iba a tomar uno a las 10:30 de la noche, íbamos a esperar y bueno pues así ocurrió esto ahí, en esos graves accidentes pues que hay que buscar prevenir siempre. Yo siempre uso estos cinturones de seguridad, que como no es de los normales que van desde el hombro hacia la cintura, mucha gente no lo ve, pero sí, siempre lo uso acá en la parte de abajo, además de que en esta camioneta vamos siempre a muy buena velocidad y cuidando todas las precauciones”.