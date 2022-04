Zoé Robledo asegura que hay abasto del 97% de medicamentos en IMSS

El director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que a la fecha hay un abasto del 97% de los medicamentos en el Seguro Social.

“En este momento, a esta semana estamos en el 97%, pero esto no significa que no pueda haber recetas rechazadas, una cosa importante, cuando yo hablo de este 97 por ciento, me refiero a las recetas surtidas en el IMSS, porque muchos estados dicen: yo tengo abasto, pero de nada sirve tener abasto en los almacenes o en las farmacias sino en cuántas recetas realmente se surtieron de manera completa, también hay estados en este promedio pueden estar por debajo”, dijo Zoé Robledo, director del IMSS.