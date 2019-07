Inauguran en el Zócalo la exposición ‘Los Colores de Frida’

Fue inaugurada la exposición floral y pictórica “Los Colores de Frida” en el Zócalo de la Ciudad de México, en conmemoración del natalicio de Frida Kahlo.

Te recomendamos: Frida Kahlo: ¿Esta es su voz?

La exposición consta de 100 carteles alusivos a la pintora reinterpretados por artistas de 23 países del colectivo internacional de diseñadores Alliance Graphic International.

También exponen 32 cuadros referentes a la vida y obra de Frida, así como 6 mexicráneos, cráneos de gran formato con distintivos y referencias a la mexicanidad y tradición artística del país.

Las piezas pictóricas que han sido expuestas en Río de Janeiro, Texas y Nueva York, resaltan algunas características de las obras de Frida Kahlo como el sentimiento indigenista, la expresividad de sus autorretratos, el nacionalismo mexicano, las convicciones retratadas sobre su propia vida y la de Diego Rivera.

La muestra está rodeada por los edificios históricos del Zócalo capitalino y de instalaciones florales creadas por floricultores de Xochimilco.

Reverdecerán la Ciudad de México

Al clausurar la exposición, las macetas que conforman la instalación, serán donadas a los asistentes como parte del #RetoVerde, convocado por el Gobierno de la Ciudad de México para revegetar la capital del país, mediante la plantación de 10 millones de árboles, plantas y pastos.

‘Los Colores de Frida’ estará en el Zócalo hasta el 7 de julio. (Twitter @GobCDMX)

La exposición de la artista mexicana, referente mundial, fue inaugurada por el Fondo Mixto para la Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de México.

Frida nos ha dejado un legado que nada lo puede borrar, y el día de hoy lo traemos no como un espacio donde venimos hacer un espacio de propaganda, venimos a marcar un espacio cultural de historia con artistas, con empresarios, con museos de la Ciudad de México, con periodistas, con ciudadanos que participaron, con productores de Xochimilco, de la Central de Abasto, del Mercado de Jamaica”, dijo Paola Félix Díaz, directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

En la exposición hay algunas frases de Frida Kahlo como “Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestra”.

El arte de Kahlo y la naturaleza se exhibirán este fin de semana en la plancha del Zócalo capitalino.

Con información de Sarahí Méndez

HVJ- JLR