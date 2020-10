Zócalo capitalino es público, recuerda Sheinbaum a manifestantes de FRENAAA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó a manifestantes de Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que el Zócalo capitalino es público, luego de las amenazas del líder de la organización de tomar medidas drásticas para resguardar el plantón que mantienen.

“Yo tengo el reporte de que son cerca de 700 casitas de campaña y que pernoctan alrededor de 70 personas y que quien habla de esto, pues nunca aparece en el plantón. Entonces, yo creo que no está bien informado porque hay, para cuidarlos, alrededor de 100 policías, más o menos, que están permanentemente ahí, hay una valla. Entonces, evidentemente el Zócalo es público, no puede privatizarse, entonces es una manifestación, hay libre manifestación, pero pues sí sería bueno que se informara por qué nunca se aparece por ahí”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, después de supervisar obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en Coyoacán, se refirió a la movilización policiaca en las inmediaciones del Senado, para resguardar la sede legislativa.

“Hemos recibido una carta formal del Senado de la República para poder ayudarlos en algunas medidas. Como ustedes saben es la Policía de la Ciudad quién resguarda las instituciones federales en la Ciudad de México, nunca vamos a caer en ninguna provocación, no va a haber actos expresivos y vamos a buscar en todo caso, resguardar las instituciones federales. No son granaderos, nosotros no reprimimos, en todo caso contenemos, vigilamos, resguardamos, pero no se reprime. Por eso decimos que ya no existe el cuerpo de granaderos”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.