Zimbabue elige presidente en primeras elecciones después de la era Mugabe

Los zimbabuenses acudían a las urnas el lunes en la primera elección desde que el expresidente Robert Mugabe fue derrocado en un golpe de Estado, un momento crucial que esperan pueda sacar al país de su estatus de paria e impulsar una recuperación de su economía.

La elección enfrenta al presidente Emmerson Mnangagwa, un aliado de Mugabe, de 75 años, contra Nelson Chamisa, un abogado y pastor de 40 años que lucha por convertirse en el jefe de Estado más joven de Zimbabue.

En la víspera de la elección, Mugabe puso fin a ocho meses de aislamiento desde que el Ejército lo derrocó para anunciar que votaría por la oposición, lo que sorprendió a Mnangagwa, quien lo acusó de alcanzar un acuerdo con Chamisa.

Después de emitir su voto en la ciudad de Kwekwe, en el centro del país, Mnangagwa fue consultado sobre la denuncia de Mugabe de que la elección no sería libre porque estaba siendo celebrada por un “gobierno militar”.

“Les puedo asegurar que este país está teniendo un espacio democrático que nunca antes ha experimentado”, dijo Mnangagwa al canal público de televisión afuera de la mesa de votación. “En cualquier espacio y país democráticos, el pueblo tiene el derecho a expresar sus visiones, negativas o positivas”, agregó.

Pumula east residents are complaining that people are taking too long inside the booths. However the queue is short #Asakhe #ZimDecide2018 @zenzele pic.twitter.com/oWlSgxDvgo

— Cite (@citezw) July 30, 2018