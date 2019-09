AMLO recomienda a Zhenli Ye Gon denunciar ante FGR desaparición de dinero

Tras las acusaciones de Zhenli Ye Gon de que la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) le hizo perdedizos 70 millones de dólares, obras de arte y oro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que el empresario mexicano debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General República (FGR) para que se inicien las investigaciones.

Te recomendamos: Niegan amparo a Zhenli Ye Gon por venta de casa y dinero confiscado

AMLO dijo que él apoyaría a que se investigue a los funcionarios que en ese momento estuvieron a cargo de ese operativo, pero tiene que presentar la denuncia.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que su administración no entorpecerá ni obstaculizará ninguna investigación o proceso judicial.

Yo lo que hago en estos casos en no entorpecer las investigaciones, es decir, no detener ninguna investigación, que no haya línea, que no haya consigna”, declaró el político tabasqueño.