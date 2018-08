Zepeda rechaza autonombrarse para coordinar el PAN en el Senado

Damián Zepeda defendió su nombramiento como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, y rechazó haberse autonombrado, luego de renunciar a la dirigencia del partido el sábado por la mañana.

Fuimos designados el día de ayer por la dirigencia nacional, acorde a los estatutos tanto en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, como en la Cámara de Senadores un servidor, no me autonombré, pues, o sea, la decisión la tomó el dirigente nacional que es Marcelo Torres, digo, esa es una realidad, jurídica, real, y él hizo una consulta, o sea yo no hice la consulta, él la hizo y él les puede dar las referencias de cómo resultó, en un uno a uno, platicando con los legisladores, lo que él me ha informado es que fuimos quienes mayores menciones o afinidad tuvimos y que decidió tomar esa decisión”, dijo Damián Zepeda, senador electo y próximo coordinador del PAN en el Senado.