Zepeda: Completa mentira, nuevo video que incrimina a Anaya

Damián Zepeda, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo en entrevista para Despierta con Loret que el video que señala a Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero es una “completa mentira” y un ataque orquestado por el Gobierno por el pacto que hizo con Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que ya enfrentaron “40 días constantes de una guerra y ataque sin precedentes” contra Anaya para dañarlo y perdieron mucho tiempo en responder a esos ataques, pero aseguró que no volverán a perder tiempo.

Damián Zepeda se dirigió a los ciudadanos y les pidió cuestionar quién se ocupa de atacar a otro si no le tiene miedo y si no lo ven fuerte. Aseguró que los ataques hacen más evidente que el Gobierno pactó con AMLO. Recordó que el propio candidato de Morena ha dicho que hay que apoyar al presidente Enrique Peña Nieto para que termine bien su administración.

El líder nacional del PAN dice que la difusión del nuevo video es para pegarle al único candidato que le puede ganar la elección a López Obrador.

Es una completa mentira que deriva del ataque hacia Ricardo, de hace meses”, dijo, y agregó que sigue a las declaraciones de Anaya en la Universidad Iberoamericana, donde dijo que va a meter a la cárcel a los corruptos.

Cuestionado sobre la suma de elementos en las acusaciones contra Anaya, Damián Zepeda respondió que lo que se dice en el nuevo video “es completamente falso, es la misma mentira contada para un lado y para el otro, contada para atrás y para adelante”.

Aseguró que el video busca que la campaña de Anaya se enrede, pero no lo harán, porque es una mentira y un ataque del Gobierno. “Están asustados, ya pactaron”, reiteró.

Dijo que son los únicos que han dicho va a haber justicia en este país y quieren quitarles las últimas dos semanas, pero eso no va a pasar. Pidió a los ciudadanos tener confianza de que están luchando por lo correcto y envió un mensaje al Gobierno: “No nos van a doblar, no nos dan miedo”.

Zepeda consideró que cualquier persona con sentido común puede ver que esto está orquestado y aclaró que no planean presentar una denuncia porque el Ministerio Público no es autónomo ni independiente. Recordó que un tribunal colegiado de Reynosa exigió crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en 2014. Agregó que no acudirán al Ministerio Público, ganarán la elección y cambiarán al país.

Con información de Despierta con Loret

MLV