Zelenski visita el frente de combate en el Donbás

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitó a sus tropas en la línea del frente en el Donbás, en el este del país, la zona con combates más intensos y objetivo prioritario de la invasión rusa.

Zelenski visitó puestos de mando y posiciones en el frente en Lysychansk, ciudad separada por el río Donets de Severodonetsk, donde los ucranianos están repeliendo el avance de los rusos, que estaban a punto de tomar la localidad.

También acudió a Bajmut, unos 50 km al suroeste, y conversó con algunos soldados, señaló el servicio de la presidencia.

En su visita, Zelenski “se familiarizó con la situación operativa en el frente de defensa”, indicó la presidencia.

“Estoy orgulloso de todos a quienes he conocido, con quienes he encajado las manos, con quienes me he comunicado, a quienes he respaldado“, dijo Zelenski durante su habitual discurso vespertino después de su viaje.