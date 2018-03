Zavala dice que el nuevo aeropuerto será una realidad, pero con transparencia

Margarita Zavala, aspirante independiente a una candidatura para contender por la Presidencia de la República, fijó postura sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que será, dijo, una realidad, pero con rendición de cuentas y transparencia.

Dijo que asistiría a la mesa de diálogo propuesta por el CCE con el tema de la construcción del nuevo aeropuerto.

En conferencia de prensa aseguró que tendrá el gobierno con la mayor inversión en infraestructura y tecnología que haya habido en la historia del país en temas de telecomunicaciones, campo, salud, educación, combate a la corrupción, puertos, ferrocarriles y aeropuertos.

Zavala presentó a su equipo de coordinadores estatales quienes se encargarán, dijo, del acercamiento con los ciudadanos en los Estados.

Una forma de hacer política que no estará basada en los millones de pesos y desde la cúpula de los partidos políticos […] ¿Si me siento en desventaja? Sí, me siento en desventaja… ¿hay una enorme inequidad? Sí, hay una enorme inequidad, pero siempre he estado apostándole a la fuerza de los ciudadanos a la convicción y a la decisión de cada ciudadano con respecto a la boleta. Nunca subestimen a un electorado”, señaló.