Zapopan, Jalisco, solicita declaratoria de desastre por daños tras tromba

El municipio de Zapopan, Jalisco, emitió la declaratoria de emergencia tras la tormenta del domingo 10 de junio y solicitó la declaratoria de desastre natural que le permitiría acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Zapopan, Jalisco, solicita declaratoria de desastre por tromba

El municipio contabiliza:

Sin embargo, las autoridades municipales buscan más que una solución a corto plazo, buscan una solución definitiva debido a que las viviendas afectadas, principalmente en las colonias La Martinica y Arroyo Hondo, están en zona de riesgo, por lo que se analiza su reubicación en un predio, donación del municipio.

En este momento no tengo ubicado un predio en particular, son cosas que tienen que pasar por el pleno del Ayuntamiento, esta situación de riesgo se presenta porque hay que reconocer que en esos lugares no deberían de estar porque siempre están expuestos a riesgos de este tipo”, señaló el alcalde interino.

