Zafarrancho y vituperios: Diputados y campesinos se dicen de todo y siguen sin aprobar el presupuesto 2020

Se volvió a cancelar la sesión en la Cámara de Diputados. Siguen sin poder discutir y aprobar el presupuesto para el próximo año y este viernes vence el plazo para la aprobación del paquete económico.

Te recomendamos: Continúa bloqueo de campesinos a Cámara de Diputados, CDMX

Las organizaciones campesinas mantienen los bloqueos en San Lázaro.

Los enfrentamientos entre diputados y líderes campesinos continuaron y se extendieron hasta un hotel de Viaducto, donde los legisladores los recibieron para escuchar sus demandas de mayores recursos para el campo.

En medio de un reclamo de líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) al morenista Eraclio Rodríguez, por haber permitido la entrada a los diputados al recinto legislativo, la diputada Mirtha Villalvazo lo defendió.

“Soy diputada y a mí me vas a tener respeto, me vas a tener respeto, chingas a tu madre”, señaló la diputada de Morena, Mirtha Villalvazo, Morena.

Y la líder de la UNTA Hidalgo respondió:

“¡Chingas a la tuya, pendeja! ¡Eso de irle a pegar a los compañeros, no porque sean diputados, que chinguen a su puta madre!”.

Los dirigentes campesinos y diputados del sector agrario reprocharon los recortes presupuestales al campo.

“El presupuesto que ha manejado el Ejecutivo es un presupuesto totalmente acotado, lo que vamos a ver es cómo construimos un escenario donde podamos reetiquetar 24 mil millones de pesos al campo mexicano y con eso vamos a luchar”.

Pero también respondieron a las declaraciones del presidente de la República quien descalificó su lucha.

“Por supuesto que nosotros no estamos demandando recursos para ninguna organización ni para ningún personaje en lo particular, el Presidente no tiene razón en caracterizarnos como corruptos vivimos de nuestras actividades productivas y que, si él tiene pruebas en contra de estas organizaciones y de sus dirigentes, que las presente”, señaló Álvaro López, dirigente nacional de la UNTA.

Advirtieron que no levantarán el bloqueo que mantienen a la Cámara de Diputados desde el pasado lunes, hasta que resuelvan sus demandas.

La Junta de Coordinación Política también recibió a las universidades públicas, quienes demandaron dos mil 700 millones de pesos.

Por la noche informó que el total de peticiones recibidas durante el día ascendió a 80 mil millones de pesos y que este viernes continuarán las negociaciones para que los campesinos les permitan entrar al recinto legislativo.

A pesar de que este viernes vence el plazo para la aprobación del Presupuesto de Egresos, los diputados todavía no saben cuándo votarán el dictamen.

“Mañana vamos a hacer una nueva evaluación de dos cosas, una, si podemos entrar a la Cámara de Diputados o no; también la Comisión de Presupuesto va a hacer una evaluación si tiene listo el dictamen mañana a las 5 de la tarde o tendría que dar una nueva fecha”, apuntó Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política.

En caso de lograr el acuerdo para ingresar, así como el dictamen de la Comisión de Presupuesto, la sesión del Pleno iniciaría por la noche para discutir y aprobar el decreto de Egresos de la Federación para 2020.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH