Zacatecas vive con ‘miedo’ por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y CJNG

Informes de inteligencia del Gobierno de México establecen que la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es porque el estado de Zacatecas es considerado por los cárteles como un paso estratégico.

“Iba la gente a poner su queja cuando se comenzaron a llevar así de a uno, pero iba en la mañana y en la tarde venían por ellos, sabe quién les diría. ‘Tú fuiste a rajar, sí. Cómo chingados no. Súbete, fuiste a rajar, tú fuiste a poner la queja’, y entonces la gente, en vez de poner su queja, pues nos fuimos, todos para el pueblo, para Jerez”, dijo Nicandro Medina, desplazado por violencia

La pugna por el control de la plaza, entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantiene con temor a la población.

Tan solo este domingo 9 de octubre de 2022 tres comunidades de los municipios de Jerez, Fresnillo y Valparaíso son pueblos fantasmas. Sus habitantes huyeron y las carreteras están solas.

Más de 150 familias desplazadas tienen cerca de un año que no han regresado a sus casas, por miedo a ser secuestrados o asesinados.

La comunidad Palmas Altas en el municipio de Jerez es uno de ellos. Por varios meses este lugar quedó en medio de los enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales.

De 170 familias que vivían hasta hace un año, hoy son menos de 50, a pesar de la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional.

La mayoría de las casas tienen candado, algunas de ellas fueron saqueadas. Los negocios se encuentran cerrados. En las cocheras de algunas casas todavía se encuentran los vehículos baleados con la leyenda de los criminales.

Sarabia es otra de las comunidades fantasma del estado de Zacatecas. De las 200 familias que la habitaban hoy solo hay cinco. El ganado y las cosechas de durazno que había en el lugar casi desaparecieron.

Una casa ubicada a un costado de la única primaria que hay en el lugar, fue ocupada por los criminales después de que sus propietarios la abandonaron.

Hoy se encuentra semidestruida, el techo de varias habitaciones se vino abajo, los vidrios de ventanas y puertas están rotos, sus paredes están cuarteadas. La cama, las sillas, la vitrina, la ropa, los platos y las tazas ahora son basura.

El triciclo y los muñecos de peluche que un día fueron ilusiones para los niños que habitaban ese lugar, hoy están en desecho.

“Sí, sí hubo gente desaparecida hasta ahorita no se ha sabido nada de ellos y pues también por ese motivo fue que nos salimos, porque se topara uno y que vente vámonos, súbete o algo, era lo que pensaba uno luego, luego. Algunas casas estuvieron habitadas por ellos”explicó Jaime de la Cruz, habitante Sarabia.

La comunidad Guadalupe Victoria es otra que se encuentra abandonada por sus habitantes desde hace más de un año.

Las casas que fueron vandalizadas por los criminarles fueron recientemente pintadas por las autoridades, aun así, la evidencia de la violencia se ve reflejada en sus puertas y ventanas como es el caso de este portón que tiene más de 50 impactos de bala de alto calibre.

Por las noches, las únicas luminarias que están prendidas en esta comunidad son las de las cuatro familias que recientemente regresaron a sus casas.

Las calles, la escuela, los corrales y las casas de la comunidad están en completa oscuridad. La única luz que se distingue en el lugar es la de un foco que está prendido al exterior de la iglesia.

“Nada más estamos medias familias, medias aquí, medias allá en Jerez, así muchas personas no nada más yo, y algunos no han regresado para nada, dejaron sus tierras, sus casas, muchos hasta animales dejaron, no quieren saber nada de aquí porque vivieron horas de mucho miedo, mucha incertidumbre”, comentó Benjamín Campos, habitante Guadalupe Victoria.