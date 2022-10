Zacatecas exige justicia por muerte de Jorge Iván, joven que recibió golpiza tras defender a una chica

En la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas hay indignación por el asesinato de Jorge Iván Ávila Correa, un joven de 19 años que murió el viernes pasado a causa de una golpiza que un grupo de jóvenes le propinó afuera de un bar.

La muerte del estudiante Jorge Iván Ávila Correa, debido a una golpiza que un grupo de jóvenes le propinó hace más de tres meses afuera de un bar de la capital.

Decenas de estudiantes marcharon este martes para exigir justicia por la muerte de Jorge Iván Ávila Correa, estudiante de la preparatoria número 1, quien falleció producto de una golpiza propinada la madrugada del pasado 2 de julio afuera de un bar en la capital de Zacatecas.

La comunidad universitaria de Zacatecas y distintas organizaciones salieron a las calles este martes para exigir a las autoridades se esclarezca la muerte de Jorge Iván Ávila Correa, un joven quien recibió una brutal golpiza el 2 de julio a las afueras de un bar.

“Fue atacado con dos amigos más y se le vinieron muchas complicaciones médicas. Esa noche él convulsionó siete veces y dejó de respirar en cada convulsión 5 segundos”, relató un amigo.

Según testigos, Jorge Iván intentó defender a una joven del acoso de un grupo de hombres, quienes se le fueron encima a golpes.

Los tipos estaban gritándole cosas obscenas a una muchacha, pero la muchacha se incomodó y uno de mis amigos dijo “Hey compas, relax, venimos a tomar, venimos a disfrutar, si no la controlan no la ingieran, no la consuman”, a lo que ellos se pusieron agresivos.

El joven fue inducido a coma, pero debido a las secuelas de la golpiza, el pasado 14 de octubre volvió a ingresar al hospital donde horas después falleció por un paro respiratorio. La Fiscalía Estatal informó que ya existen 3 carpetas abiertas por este caso.

“Le poncharon los dos pulmones, no se pudo recuperar por sí solos. Tuvieron que hacerle una traqueostomía para que pudiera respirar, pero dejó de hablar”, señaló un amigo de Jorge. “La inseguridad aquí en Zacatecas y con las mismas personas que entre amigos y conocidos nos andamos casi matando entonces creo que sí debemos tener un poquito de humanidad. Zacatecas se ha vuelto un lugar donde no se puede vivir tranquilo”, concluyó otro amigo.

