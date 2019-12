Denuncian irregularidades en comisión de búsqueda de Zacatecas

En Zacatecas se duplicaron los casos de desaparición de personas, respecto a 2018. En promedio hubo 22 reportes por mes. En medio de esta crisis, familiares de personas desaparecidas y exempleados de la Comisión Estatal de Búsqueda exigen la renuncia del titular, Javier Ramírez García. Denuncian malos tratos, revictimización y acoso laboral.

Aseguran que desde que el comisionado asumió el cargo nunca ha organizado brigadas, mintió sobre su trayectoria y estudios, y es responsable de que la comisión funcione sólo con dos personas, incluido él.

Éste es el testimonio de una excolaboradora de la Comisión de Búsqueda de Zacatecas, comisión que, dice, es totalmente inoperante debido al desinterés y falta de preparación del titular, Javier Ramírez García.

Por voz del propio comisionado, a todos los que estuvimos en el momento nos comentó que él era mecánico, que se dedicaba a eso, no tenía estudios. No se atendió ningún caso de persona desaparecida. A partir del mes de abril en que fue instalada la comisión a la fecha estuvimos cinco personas de las cuales quedan dos, que es el comisionado y una persona de apoyo. El resto fuimos reubicados después de que el comisionado nos corrió”, explica la excolaboradora de la Comisión de Búsqueda de Zacatecas.

Lamenta que el gobierno de Zacatecas sea indiferente y haya preferido reubicar al personal de la comisión, antes de remover al comisionado.

En septiembre pasado, los tres colectivos del estado enviaron un oficio al gobernador, Alejandro Tello, en el que denunciaron que el comisionado inventó un colectivo para auto proponerse al cargo, además de que carece de cédula y título profesional.

Aunque Javier Ramírez ya es investigado por el órgano interno de control de la secretaría general de gobierno, los colectivos exigen que el mandatario intervenga.

Con lo que sí cumplió el comisionado fue en gastar más de 7 millones del presupuesto el gobierno federal le destinó para 2019. Compró vehículos y equipo que, dicen los familiares, nunca se ha ocupado.

Elizabeth Araiza busca a su hermano desde septiembre de 2018. José Nicanor, de 25 años, contestó una llamada, salió de casa en Villa de Cos y no regresó.

Hasta la fecha no sabe nada de él.

Fueron muchas veces los policías ministeriales a preguntar, como si nosotros lo estuvieron escondiendo, nos revictimizaron demasiado. Mi papá llegó al punto de decirle: ‘sabes qué, ya no lo busques, si tanto se te complica, ya no lo busques’”, señala Elizabeth Araiza Hernández, del colectivo “Zacatecanas y zacatecanos por la paz”.

Durante más de un año ha tocado todas las puertas posibles para que le ayuden a buscar a su hermano. Así fue su experiencia con el comisionado estatal:

La única vez que trató el caso de mi hermano me habló por teléfono y me dijo: ‘¿qué, no te interesa encontrar a tu hermano o qué te pasa?, no me has traído la copia de la denuncia”, recuerda Elizabeth Araiza Hernández, del colectivo “Zacatecanas y zacatecanos por la paz”.