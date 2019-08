Yuraí Villena, víctima de ataque en Coatzacolcos, dejó cinco hijos en la orfandad

Hasta ahora, 27 de las 29 personas que murieron la noche del martes dentro del bar “El Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, Veracruz, ya han sido entregados a sus familiares, dentro de esta tragedia existe otra, de mayor alcance, más de 25 menores de edad quedaron huérfanos a raíz de este ataque.

Te recomendamos: Investigan a dos hombres presuntamente relacionados con masacre en Coatzacoalcos

Mamá, tengo mucho miedo, pero tengo que hacerlo porque tengo que darle de comer a mis hijos, me decía que era un lugar muy peligroso porque llegaban las personas que se sienten con derecho a todo, que querían cobrarle derecho de piso a la dueña, siempre fue así, en todos los bares llegaban esas personas”, relató Rosa Villena, madre de víctima.

Durante seis años, Yuraí Antonio Villena de 32 años, fue bailarina en el bar Caballo Blanco, era el principal sostén de su familia, con lo que ganó ahí logró construir una casa y mantener a sus cinco hijos y a sus padres les ayudó a financiar dos tiendas de abarrotes.

Ella me dijo que iba a entrar a trabajar ahí y que no me molestara, que era para que ella sobresaliera más rápido, le dije bueno, pero con un propósito, que quiero que hagas tu casa, ¿sí? -sí, mamá”, agregó.