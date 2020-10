Yucatán solicita declaratoria de emergencia para 34 municipios

El Gobierno de Yucatán solicitó la declaratoria de emergencia para 34 municipios de los 106 que hay en la entidad y que resultaron afectados por la tormenta tropical “Gama” y el Huracán “Delta”.

Uno de los lugares afectados es Komchén, una comisaría indígena maya, ubicada al norte de Yucatán. Desde el pasado 4 de octubre permanece inundada.

Primero fueron las lluvias que dejó la Tormenta Tropical “Gamma” y 2 días después el paso del Huracán “Delta“. Más de 80 casas resultaron afectadas.

“A un metro, hasta las rodillas nos llegaba. Por eso inundó más atrás y entró acá, como está bajo acá, está más alta la carretera por eso entro acá. Cuantos días, una semana estamos así, desde que empezó todo esto”, dijo María Cruz, una de las afectadas.

Solo se puede ingresar a esta comunidad en vehículos todo terreno. En estas unidades llega la ayuda para las 60 familias que no quieren abandonar sus predios.

“Traen algunos víveres por otras personas que quieren apoyar a la gente que está resguardada, traen vehículos pequeños pues apoyarlos con el traslado de sus pertenencias, comidas, cosas por el estilo”, informó Marco Pech. Sub-comandante policía Komchén. “No podemos salir, tenemos muchas cosas aquí. No puedo ir por mis cosas, estoy vigilando la casa principal”, lamentó Eligio Dzib, otro afectado.

Minelia Euán, de la Comisaria Municipal de Komchén, informó que no hay personas evacuadas hasta este momento, “porque las personas a pesar de que están inundados no pueden o no quieren salir de sus casas por temor a que les roben”.

Con información de Alejandro Sánchez

DMGS