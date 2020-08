Youtuber Alfredo Valenzuela, detenido mientras transmite arrancones en Zapopan, Jalisco

Durante un operativo contra arrancones en Zapopan, Jalisco, fue detenido el youtuber Alfredo Valenzuela, quien transmitió los hechos hasta el momento en que se lo llevaron elementos de la Policía.

En Zapopan, Jalisco, están hartos de los arrancones. Elementos de la Policía y de la Comisaría Vial montaron un operativo y detuvieron a jóvenes que pretendían correr autos de lujo.

En las primeras horas de este miércoles, decenas de vehículos comenzaron a reunirse en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Servidor Público, en la zona Real de Zapopan, Jalisco.

Sin embargo, elementos municipales y agentes viales tomaron por sorpresa a los participantes y comenzaron una revisión. Entre los participantes de los arrancones se encontraba Alfredo Valenzuela, un youtuber que se dedica a hacer reseñas de automóviles en su canal.

“Resulta que íbamos apenas a probar el Supra, yo sé que a veces corremos, me detuvieron el Supra, me detuvieron el Mini, me detuvieron hasta el Jetta”, dijo Alfredo Valenzuela, youtuber.

Como el joven se encontraba transmitiendo en vivo, algunos fans y curiosos llegaron al lugar del operativo.

Las autoridades detuvieron a seis personas, ente ellos a Valenzuela, también a dos de sus acompañantes, quienes presuntamente iban armados.

Ocho vehículos deportivos fueron asegurados, ya que no traían placas de circulación.

“Yo sé que a veces nos equivocamos, yo sé que a veces hacemos relajo y hacemos mucho show. Me siento como si hubiera robado un banco completo. Se están llevando muchos autos”, dijo Alfredo Valenzuela, youtuber.

