Yolanda Martínez habría salido de su hogar por violencia familiar: Samuel García

A 36 días de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reveló que aparentemente la joven huyó de casa tras ser víctima de violencia y le pidió que regrese a casa sin temor a represalias.

La investigación, dijo, apunta a un tío como presunto agresor, hecho que él mismo dio a conocer a la familia a través de su padre Gerardo Martínez con quien se reunió por tercera ocasión.

“Anda ahí un tío que era, pues eso indica la carpeta que yo, obviamente como gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento, que había un tío hermano de la mamá muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación, no quiero dar detalles de más, ustedes imagínense lo que pasaba ahí, entonces el papá sabe que estamos echando todo el sistema a buscar a Yolanda y ojalá que pronto a Yolanda la encontremos”, agregó Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

Ante la noticia, Don Gerardo no quiso hablar al salir de Palacio de Gobierno.

Vía telefónica mencionó que él tenía años sin comunicarse con la familia de su exesposa y dejará que las autoridades hagan lo que corresponde.

Sobre Yolanda dijo que lo único que espera es volverla a ver pronto.

“Como yo no tengo comunicación con la familia de parte de la mamá de ellos, más de 20 años, no sabría decirle qué tanta comunicación había entre ellos y creo, bueno pues no fue mucho porque mi hija no tenía mucho tiempo visitándolos a ellos por cuestiones de que, su familia por parte de su mamá en muchos años cuando fueron niños nunca los buscaron, yo estuve viendo la carpeta el día de ayer, yo tuve una junta con el señor gobernador, pues si él está mencionando el caso es porque ya estudiaron la carpeta”, dijo Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez.