Yolanda Martínez es sepultada en Nuevo León en medio de llamados por justicia

Con música de banda, familiares y amigos, despidieron este domingo a Yolanda Martínez Cadena, la joven desaparecida el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás y localizada sin vida el 8 de mayo en Juárez, Nuevo León.

El sábado el cuerpo de Yolanda fue velado en una funeraria de Monterrey, donde se ofreció una misa de cuerpo presente.

Durante la ceremonia religiosa, Don Gerardo Martínez agradeció a toda la gente que los acompañó y dirigió un mensaje para él o los responsables de la muerte de su hija.

“Esto no termina aquí porque apenas comienza algo que es que se haga justicia aquí en la tierra por la ley del hombre, nosotros no somos nadie para juzgar, nada más Dios a quien le corresponde, por lo mismo no tenemos ningún derecho de arrebatar vidas. Por eso yo le pido de la manera más atenta a las personas que me dañaron que tengan valor, no tengan miedo, entréguense a las autoridades”, dijo Gerardo Martínez, padre de Yolanda