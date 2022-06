“Yo ya la hacía pérdida”, asegura chiapaneca que tras perder su INE apareció en tráiler en Texas

Ella es Haneydi Yasmín Antonio Guzmán, la chiapaneca que extravío su credencial de elector y apareció entre las pertenencias de un migrante sobreviviente de la tragedia en Texas donde murieron 53 migrantes asfixiados encerrados en la caja abandonada de un tráiler.

Haneydi tiene 23 años, desde hace 18 meses vive en la zona Sierra del municipio de Villa Comaltitlán en la comunidad de Unión Costa Rica de donde es originario su esposo Humaro Rangel quien se dedica a la siembra de café, maíz y frijol.

Hace un año en la ciudad de Tapachula, un hombre le abrió la bolsa mientras ella caminaba y sustrajo su cartera donde tenía dinero, tarjetas bancarias y su credencial de elector.

“Ahí llevaba mi credencial y otras cosas, y pues, como le digo, cuando vi esa publicación que ya tenía varios años, yo esa credencial la di por quemada, quebrada que tal vez la habían hecho, cuando me entero pues sí me preocupa porque veo mi nombre. No sé quién sea que agarró mi credencial y se hizo pasar por mí, si me preocupa porque no sea a que puede llegar más, están robando mi identidad”, dijo Haneydi Yasmín Antonio Guzmán, originaria de Escuintla, Chiapas

“Al saber que esa credencial apareció hasta Estados Unidos pues nos preocupa todo eso porque si hay robo de credenciales”, dijo Maribel Pérez Velázquez, suegra de Haneydi