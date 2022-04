“Yo te perdono, pero espero te den la sentencia que marca la ley”, dijo mamá de Hugo Carbajal al presunto asesino

Después de poco más tres horas y media de audiencia, fue vinculado a proceso Mauricio “N”, por el delito de homicidio calificado en contra del menor de 15 años, Hugo Carbajal.

En esta audiencia inicial se le leyeron de manera formal los cargos que se le imputan y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además del juez, estuvieron el inculpado y su defensa, así como la familia de la víctima y su abogado.

Mauricio “N” podría alcanzar una pena máxima de 40 años de prisión.

Durante la audiencia, quien tomó la palabra, después de que se le leyó la acusación a Mauricio “N”, el presunto responsable, fue Maureen Amaro, mamá de Hugo Carbajal. Se levantó y frente al acusado mencionó.

“Asesinaste a mi hijo, yo voy a llorar a mi hijo, pero, tú no vas a ver una lágrima hoy en mis ojos, lo único que no sabías que detrás de mi hijo estaba yo. Lo asesinaste de manera cruel. Eres un hombre de 38 años y me encantaría verte a los ojos. Me da mucha pena que hagas pasar a tu familia este dolor. Yo te perdono porque mi hijo ya no pertenece a este mundo; pero espero que los hombres te den la sentencia que marca la ley”, manifestó Maureen Amaro, mamá de Hugo Carbajal.