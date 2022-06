“Yo no vine a pedir refugio a México, yo vine de pasada”; parte nueva caravana migrante desde Chiapas

Poco más de dos mil migrantes de diferentes nacionalidades salieron en una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas, para buscar salir de la frontera sur y tratar de llegar a los Estados Unidos.

Los migrantes insisten que los trámites para obtener la regulación migratoria son tardados, porque las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como la del Instituto Nacional de Migración, están rebasadas por la gran cantidad de extranjeros que hay en Tapachula.

La mayoría dice que ya no pueden esperar más tiempo en la frontera sur y que solo buscan continuar su viaje.

La caravana salió minutos después de las ocho de la mañana desde la explanada del parque Bicentenario.

Al llegar a la salida de Tapachula, un contingente de aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional, Policías Estatales y agentes del Instituto Nacional de Migración los esperaban para intentar dialogar con los migrantes, pero la caravana no se detuvo.

Para evitar alguna confrontación las fuerzas federales y estatales se replegaron.

Cuando el contingente logró caminar 12 kilómetros, los migrantes hicieron una parada para descansar.

“A la gente que ya fue a la cita lo que le dan es plazo hoy, mañana, pasado, pero no se las están dando, entonces nos obligan, porque me obligan a que mande un correo y pida Refugio lo que yo no quiero porque yo no vine a pedir Refugio a México, yo vine de pasada, a pasar por México”, aseguró María, migrante de Centroamérica.