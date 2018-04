Yo no me rindo, como no se rinden millones de mujeres: Zavala

Este domingo, Margarita Zavala dijo que no declinará aun cuando sea actualmente la que tiene el menor porcentaje en las encuestas.

Desde su oficina en la Ciudad de México, a través de una trasmisión en Facebook Live, aseguró que México sí está preparado para tener una mujer como Presidenta de la República.

“Yo no me rindo, yo no me rindo como no se rinden millones de mujeres en México, yo no me rindo como no se rinden millones de hombres que son padres de familia y que no se rinden, yo no me rindo como no se rinden millones de jóvenes, ¡ah! y le voy a ganar a López Obrador, no tengo la menor duda que será un cambio para México pero no es solo porque soy mujer, también por lo que propongo por mis convicciones, por los valores, porque estoy dispuesta a dar la cara, a ser valiente para enfrentar la inseguridad y a los delincuentes, a ser valientes para ser implacable con la corrupción, a ser valiente para lograr la justicia”, dijo Zavala.

A las preguntas sobre sus propuestas para mejorar la economía del país y disminuir la pobreza en México, dijo que eliminará el ISR, aumentará paulatinamente el salario mínimo y fomentará la economía verde, entre otras cosas.

También dijo que es muy importante apoyar a las empresas mexicanas que generan fuentes de trabajo.

“Poner las condiciones para que se pueda crecer más, desregular la economía, que se evite la discrecionalidad, que además no sea tan difícil contratar a los trabajadores y lograr su formalización en el mercado laboral”, mencionó Zavala.

Sobre el tema de migración centroamericana en nuestro país, dijo que lo México debe tener un liderazgo por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes y lograr que lo que pedimos en la frontera norte hacerlo en la frontera sur.

A la pregunta de si odia a Ricardo Anaya, respondió que no odia a nadie, pero sí le preocupa un partido político al que le quitaron toda posibilidad de elegir democráticamente.

Con información de Adriana Valasis

JLR