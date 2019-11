Polevnsky afirma que no renunciará a la presidencia de Morena

La presidenta Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky aseguró que no renunciará al cargo pese a que los estatutos del partido dicen que su periodo concluye el próximo 20 de noviembre.

Te recomendamos: Bertha Luján y Yeidckol Polenvsky se enfrentan por Congreso Nacional de Morena

No voy a renunciar porque sería el peor de los mundos. Lo que hay que hacer es dejar las cosas bien armadas, bien hechas. Ser presidente de un partido en estas condiciones, donde te secuestran el partido, donde te secuestran al Comité Ejecutivo, donde no te dejan operan”, dijo Yeidckol Polevnsky.

Aseguró que aún no define si buscará la reelección ya que su prioridad es cumplir con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Para mi ahorita lo importante, lo trascendente es que hagamos la reafiliación, primero que nada, segundo, la credencialización y luego la modificación de estatutos para que el estatuto no sea el de un partido de oposición minoritario sino de un partido en el poder, que tenga reglas muy claras que no permitan todo lo que hemos vivido y asado porque no se lo deseo ni a mí, ni a nadie que pudiera ser presidente del partido. Ser presidente de partido en esas condiciones, la verdad para nadie”, insistió.