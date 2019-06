Yeidckol Polevnsky usa vuelo privado; dice que fue por seguridad

Yeidckol Polevnsky, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reconoció que tomó un vuelo privado en Tamaulipas durante la campaña electoral pasada, pero, explicó, fue por razones de seguridad.

Entrevistada en el Senado, la dirigente partidista aseveró que el transporte fue pagado con recursos propios y no del partido o del gobierno federal.

La presidenta del partido MORENA, Yeidckol Polevnsky, rentó jet privado para apoyar campañas en Tamaulipas Polevnsky fue acompañada por el senador Américo Villarreal;Carlos Suárez,su operador político,y el excandidato Víctor Goveapic.twitter.com/tx8N1qP2N7">https://t.co/tx8N1qP2N7 — Oscar (@ALEPHBIO) 14 de junio de 2019

“Lo puedes rentar por mucho menos de lo que decían que costaba. Nosotros íbamos ahí, un grupo para resolverlo. Le voy a decir un dato más importante: para que yo fuera a Tamaulipas recibí algunas cuantas amenazas; que si yo ponía un pie en Tamaulipas iba regresar en caja. Un tema que sí comenté y buscamos cómo resolver y cómo atender. No es un gasto que esté haciendo el partido en ningún momento […] Yo deje inclusive de contestar llamadas que no tenía registradas porque eran llamadas, no grabadoras. Llamadas a mi casa y todo […] Fue un tema de seguridad y de eficiencia y nosotros pagamos”, señaló.

Yeidckol Polevnsky reveló que al principio no dio a conocer las amenazas en su contra para no provocar temor.

“Primero no quise hacer nada. Queda, gracias a Dios, y pasó en su momento. Pero primero dije ‘voy a espantar a mis hijos, voy a espantar a todos, voy a espantar hasta a los votantes’. ‘No’, dije, ‘que me acompañen los compañeros grandes y fuertes porque la situación esta complicada’. Y sí, avisé a temas de seguridad, de cuidado, porque está pasando esto”.

Detalló que cuando viaja en aviones comerciales tampoco hace uso de la primera clase a pesar de sus problemas de rodilla.

“Normalmente, vuelo comercial; te voy a decir cosas que hago, yo tengo mi tarjeta titanio […] a veces, para buscarme lugar, me buscan un asiento en primera, y luego lo cambio por los de la primera fila, que son lo de la seis, porque traigo problemas de rodilla, normalmente eso es lo que hago […] Somos gente que viene del sector empresarial y que podemos afrontar nuestros gastos […] Imagínate, soy voluntaria, ni siquiera cobro; imagínate si metiera un gasto de estos […] Estamos, obviamente, en apego estricto a los principios del presidente López Obrador”.

Fue entrevistada en el marco de la reunión de coordinadores parlamentarios de Morena para conocer a fondo el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

