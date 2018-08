Polevnsky defiende diputaciones de Morena ante reclamos de militantes del PT

Yeidckol Polevnsky, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lanzó una advertencia a militantes del Partido del Trabajo (PT) que pelean diputaciones plurinominales que, según dicen, les corresponden y que fueron otorgadas a Morena.

Los petistas argumentan que se registraron candidatos de Morena con las siglas del PT, por lo cual esas curules les corresponden.

La presidente de Morena les recordó que fueron en coalición que ya había sido pactada.

Polevnsky confirmó que hay grupos parlamentarios que intentan llevarse a sus bancadas a legisladores de Morena, ofreciéndoles que no les descontarán porcentajes de sus dietas como lo hacía Morena.

Es que si recuerdan nosotros antes les pedíamos el 50% de sus dietas para construir escuelas, un tema importante es que ya no se les va a pedir el 50%, ahora que somos Gobierno porque ha habido mucha manipulación, ha habido gente que tratando de llevárselos de un lado a otro les dicen vénganse con nosotros aquí no les vamos a pedir ningún apoyo, no voy a decir nombres, pero si han estado buscando llevarse a compañeros nuestros”, señaló Yeidckol Polevnsky.