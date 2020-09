Yeidckol Polevnsky acude a FGR y solicita saber si existen o no denuncias en su contra.

Yeidckol Polevnsky acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar información sobre si existe o no alguna denuncia en su contra.

Te recomendamos: Bertha Luján no buscará la dirigencia de Morena

“Decidí venir, primero para ponerme a sus órdenes si hay cualquier información que requieran, cualquier duda cualquier dato que yo pueda aportar con todo gusto y para pedir que me informen si existe la supuesta denuncia o si ya no hay nada para ya no estar esperando”, dijo.